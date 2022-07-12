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42 минуты назад

Новости автомира: зарплаты сокращенных топ-менеджеров АвтоВАЗа пойдут на развитие завода

Российская Газета

Весь иностранный менеджмент покинул АвтоВАЗ в конце мая. Позднее стало известно об эволюции структуры управления компанией. О том, как завод будет выживать в новых условиях, рассказал руководитель автогиганта Максим Соколов.

Зарплаты сокращенных топ-менеджеров АвтоВАЗа пойдут на развитие завода
Фото: Владимир Гердо/ ТАССВладимир Гердо/ ТАСС

"Сегодня большинство из освободившихся позиций занимают представители текущей команды АвтоВАЗа, у которых в последние годы накопился достаточный опыт работы на заводе на руководящих должностях, - цитирует Соколова корпоративный Viber-канал АвтоВАЗа. - Никаких кадровых революций не планируется, текущая профессиональная команда руководителей способна провести предприятие сквозь кризисы и "развилки".

Также президент отметил, что "изменения позволяют также значительно сократить управленческие затраты (за счёт упрощения - прим. "РГ") и сконцентрировать ресурсы компании на поддержании текущего производства, развитии модельного ряда и работе по достижению необходимого уровня технологического суверенитета".

АвтоВАЗ возобновил сборку автомобилей 8 июня 2022 года. Пока с конвейера сходят Lada Granta в исполнении Classic "22, в ближайшие дни запустят производство Lada Niva Legend.

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