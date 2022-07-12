Заработал электронный сервис купли-продажи автомобилей

Минцифры и МВД РФ разработали сервис по дистанционной покупке и продаже автомобилей, который доступен пользователям «Госуслуг». Об этом сообщает «РИА Новости».
О том, что Минцифры летом намерено запустить сервис электронной купли-продажи автомобилей с использованием электронной подписи «Госуслуг», стало известно в середине июня этого года. Согласно данным «Госуслуг», усиленная электронная подпись (УКЭП) — это электронный аналог подписи от руки. Документ, подписанный УКЭП, равнозначен собственноручно подписанному.
Ранее сообщалось, что в России создается новый ресурс для проверки выданных водительских удостоверений. Сведения о выданных водительских удостоверениях планируется передавать в цифровой профиль гражданина на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) посредством витрины данных ГИБДД.