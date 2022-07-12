Цены на автомобили Chery в РФ снова изменились

Китайская компания Chery снова изменила стоимость своих машин для конечного покупателя. Как стало известно «Max-Cars», базовая цена в прайс-листах не менялась, но условия специальных предложений были переписаны. В итоге одна из моделей стала дешевле, а другая – подорожала. Хотя это только если сравнивать с показателями июня, по сравнению с началом 2022 года все модели Chery все равно остаются подорожавшими.

В июле снизилась стоимость покупки флагманского паркетника Chery Tiggo 8 Pro. Цена стала ниже для трех переднеприводных комплектаций из четырех существующих. Базовая версия машины Prestige так и осталась от 2,93 млн рублей. А вот Speedline, Dreamline и Ultimate подешевели на 2%. В денежном выражении это скидка от 350 тысяч рублей с максимальной выгодой до 560 тысяч рублей.

А вот кроссовер Chery Tiggo 4 стал в июле дороже. Видимо, на пересмотр цен повлиял высокий спрос на эту модель со стороны россиян. Прямая скидка на машину снизилась сразу на 100 тысяч рублей. По отношению к цене в июне стоимость паркетников для конечного покупателя увеличилась на 5-6%. Как и в предыдущем случае, базовая комплектация Base осталась без изменений, а все остальные подорожали.