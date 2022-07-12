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1 час назад

Новости автомира: цены на автомобили Chery в РФ снова изменились в июле 2022 года

Max-cars.ru

Китайская компания Chery снова изменила стоимость своих машин для конечного покупателя. Как стало известно «Max-Cars», базовая цена в прайс-листах не менялась, но условия специальных предложений были переписаны. В итоге одна из моделей стала дешевле, а другая – подорожала. Хотя это только если сравнивать с показателями июня, по сравнению с началом 2022 года все модели Chery все равно остаются подорожавшими.

Цены на автомобили Chery в РФ снова изменились
Фото: Max-cars.ruMax-cars.ru

В июле снизилась стоимость покупки флагманского паркетника Chery Tiggo 8 Pro. Цена стала ниже для трех переднеприводных комплектаций из четырех существующих. Базовая версия машины Prestige так и осталась от 2,93 млн рублей. А вот Speedline, Dreamline и Ultimate подешевели на 2%. В денежном выражении это скидка от 350 тысяч рублей с максимальной выгодой до 560 тысяч рублей.

А вот кроссовер Chery Tiggo 4 стал в июле дороже. Видимо, на пересмотр цен повлиял высокий спрос на эту модель со стороны россиян. Прямая скидка на машину снизилась сразу на 100 тысяч рублей. По отношению к цене в июне стоимость паркетников для конечного покупателя увеличилась на 5-6%. Как и в предыдущем случае, базовая комплектация Base осталась без изменений, а все остальные подорожали.

Аналитики на автомобильном рынке считают, что пока компаниям нет смысла снижать цену из-за дефицита машин. Автомобили китайских брендов могут еще подешеветь, но вот все остальные дилеры столкнулись со срывом всех планов по поставкам в 2022 году.

Автоновости,Chery Tiggo,Chery,
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