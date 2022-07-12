Сокращенные сотрудники Tesla перешли к конкурентам

В нынешнем году Tesla начала массово сокращать сотрудников. Из-за «плохого предчувствия» по поводу перспектив мировой экономики, глава компании Илон Маск приказал остановить набор новых работников и сократить существующий штат примерно на 10 процентов. По данным Punks & Pinstripes, за последние три месяца Tesla покинули 457 человек, и около четверти из них в итоге перешли к конкурентам американского автогиганта.

Фото: © Tesla © Tesla

Лидером по найму оказалась компания Rivian, где теперь трудятся 56 бывших рабочих Tesla. Она выпустила «батарейный» пикап R1T раньше Tesla, которая до сих пор не поставила на конвейер представленный еще в 2019 году Cybertruck.

В Rivian устроились 56 из 457 уволенных и уволившихся сотрудников Tesla. На втором месте среди автомобильных компаний оказалась Lucid Motors — еще один конкурент компании Маска с седаном Lucid Air, который заметно выигрывает у Tesla Model S Long Range по показателю дальнобойности.

К более традиционным автопроизводителям, включая General Motors и Ford, переметнулись только восемь человек, работавших в Tesla. Таким образом, порядка 21 процента экс-сотрудников компании теперь работают на ее прямых конкурентов.

Что касается неавтомобильных компаний, то 51 работник устроился в Apple, столько же — в Amazon, 29 и 23 — в Google и Microsoft соответственно. Еще 10 удалось перейти в аэрокосмическую компанию Маска SpaceX.