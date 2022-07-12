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1 час назад

Россиянам разрешили покупать и продавать авто через Госуслуги

Алиса Селезнёва

На Госуслугах появился сервис по купле-продаже автомобилей онлайн. Для заключения сделки нужно перейти в раздел «Договор купли-продажи транспортного средства».

Россиянам разрешили покупать и продавать авто через Госуслуги
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Чтобы воспользоваться сервисом, нужно авторизоваться на Госуслугах (необходима подтвержденная учетная запись) и выбрать сторону договора (продавец или покупатель).

Создать договор может только продавец, продаваемая машина должна числиться за ним на учете в ГИБДД. Договор одновременно является актом приема-передачи.

Для оформления договора понадобятся данные паспортов обеих сторон, свидетельство о регистрации (СТС), паспорт транспортного средства или сведения из электронного ПТС, а также установленное у обоих участников приложение Госключ (позволяет подписывать документы электронной подписью).

Процесс будет выглядеть так:

  • Продавец заполнит договор и направит его покупателю через Госуслуги.
  • У покупателя будет 24 часа на согласование условий договора.
  • Когда условия будут согласованы, продавец и покупатель получат еще сутки на подписание договора через Госключ.
  • После подписания обе стороны получат уведомления на Госуслугах и договор будет считаться заключенным.
  • Новый собственник машины зарегистрирует ее на Госуслугах с помощью автоматически созданного черновика с нужными данными.

Если через десять дней авто все еще числится за старым собственником, он сможет подать заявление на прекращение учета через Госуслуги.

О запуске сервиса онлайн купли-продажи авто стало известно в апреле. Сообщалось, что сервис будет доступен только для физических лиц и подержанных автомобилей.

Сервис, разработанный Минцифры и МВД, автоматически проверяет, есть ли на машине ограничения, находится ли она в розыске или залоге.

Автоновости,ГИБДД,
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