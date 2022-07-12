Россиянам разрешили покупать и продавать авто через Госуслуги

На Госуслугах появился сервис по купле-продаже автомобилей онлайн. Для заключения сделки нужно перейти в раздел «Договор купли-продажи транспортного средства».
Чтобы воспользоваться сервисом, нужно авторизоваться на Госуслугах (необходима подтвержденная учетная запись) и выбрать сторону договора (продавец или покупатель).
Создать договор может только продавец, продаваемая машина должна числиться за ним на учете в ГИБДД. Договор одновременно является актом приема-передачи.
Для оформления договора понадобятся данные паспортов обеих сторон, свидетельство о регистрации (СТС), паспорт транспортного средства или сведения из электронного ПТС, а также установленное у обоих участников приложение Госключ (позволяет подписывать документы электронной подписью).
Процесс будет выглядеть так:
Если через десять дней авто все еще числится за старым собственником, он сможет подать заявление на прекращение учета через Госуслуги.
О запуске сервиса онлайн купли-продажи авто стало известно в апреле. Сообщалось, что сервис будет доступен только для физических лиц и подержанных автомобилей.
Сервис, разработанный Минцифры и МВД, автоматически проверяет, есть ли на машине ограничения, находится ли она в розыске или залоге.