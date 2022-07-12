Россиянам разрешили покупать и продавать авто через Госуслуги

На Госуслугах появился сервис по купле-продаже автомобилей онлайн. Для заключения сделки нужно перейти в раздел «Договор купли-продажи транспортного средства».

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Чтобы воспользоваться сервисом, нужно авторизоваться на Госуслугах (необходима подтвержденная учетная запись) и выбрать сторону договора (продавец или покупатель).

Создать договор может только продавец, продаваемая машина должна числиться за ним на учете в ГИБДД. Договор одновременно является актом приема-передачи.

Для оформления договора понадобятся данные паспортов обеих сторон, свидетельство о регистрации (СТС), паспорт транспортного средства или сведения из электронного ПТС, а также установленное у обоих участников приложение Госключ (позволяет подписывать документы электронной подписью).

Процесс будет выглядеть так:

Продавец заполнит договор и направит его покупателю через Госуслуги.

У покупателя будет 24 часа на согласование условий договора.

Когда условия будут согласованы, продавец и покупатель получат еще сутки на подписание договора через Госключ.

После подписания обе стороны получат уведомления на Госуслугах и договор будет считаться заключенным.

Новый собственник машины зарегистрирует ее на Госуслугах с помощью автоматически созданного черновика с нужными данными.

Если через десять дней авто все еще числится за старым собственником, он сможет подать заявление на прекращение учета через Госуслуги.

О запуске сервиса онлайн купли-продажи авто стало известно в апреле. Сообщалось, что сервис будет доступен только для физических лиц и подержанных автомобилей.