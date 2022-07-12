Автомобили какого цвета не любят угонщики

- Хорошая сигнализация и другое оборудование может защитить от неумелых злоумышленников, которые пытаются вскрыть машину кустарными способами. И вряд ли может гарантировать сохранность авто при действиях опытных угонщиков. Тем не менее установка противоугонной системы позволит клиенту сэкономить от 40 до 90% (в зависимости от качества системы) на стоимости страховки от угона, - рассказал директор департамента андеррайтинга и управления продуктами компании Павел Нефедов .

Самым крупным возмещением компании стала выплата по страховке за угон черного Infiniti QX80 (2019 года выпуска) в Екатеринбурге - более 4,4 миллионов рублей. А самая маленькая компенсация - 124 тысячи - была переведена владельцу 10-летнего BMW M5 синего цвета: водитель припарковал машину у отеля в Санкт-Петербурге и утром обнаружил пропажу. Тут сыграл свою нехорошую роль один фактор. В первую очередь то, что автовладелец вовремя не увеличил сумму страхового возмещения. Машины в последние два года резко выросли в цене. А страховщики при продлении договора каско продолжают учитывать потерю в стоимости машины в зависимости от года ее выпуска, по отношению к первоначальной сумме страхового возмещения, на которую был составлен первый договор каско. Увы, но это общая проблема рынка. Сейчас машины не дешевеют, а дорожают. Поэтому при продлении договора каско это следует учитывать. Требуется поднимать лимит выплаты до реальной стоимости автомобиля, пусть за это придется доплатить пару тысяч рублей.