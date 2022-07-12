В России появится новый полноприводный военный броневик

Военно-промышленная компания (ВПК) подала заявку в Роспатент на регистрацию внешнего вида новой амфибийной бронемашины. Многоцелевой защищенный спецтранспорт вместимостью четыре человека получит полноприводную трансмиссию и 240-сильный турбодизель. Благодаря особенностям бронекорпуса плавающий вездеход сможет выдержать подрыв мины и обстрел бронебойными пулями. При этом неизвестно, когда инженеры построят серийный экземпляр, ведь заказа от армии на новый броневик пока не было.

Фото: © ФИПС © ФИПС

Прототип плавающего броневика представили на форуме «Армия-2021» в августе прошлого года. Российская армия не заказывала разработку новой машины, поэтому вездеход создали по инициативе предприятия.

ФИПС

Главной особенностью запатентованного транспорта является оригинальный несущий бронекорпус, благодаря которому амфибия сможет выдержать обстрел бронебойно-зажигательными пулями калибра 7,62, а также подрыв противотанковой мины фугасного действия под днищем.

ФИПС

ФИПС

Вместимость плавающей машины составит четыре человека. В движение спецтранспорт будет приводить 240-сильный турбодизель ЯМЗ, который дополнят пятиступенчатой механической трансмиссией. На суше броневик сможет разгоняться до 120 километров в час. На воде скорость машины составит девять километров в час.