Toyota раскрыла на видео детали дизайна нового Crown

Компания Toyota продолжает тизерную кампанию преемника Crown. Масштаб изменений говорит о том, что в данном случае речь действительно о преемнике, а не о новом поколении легенды модельного ряда японского автопроизводителя.

Фото: скриншот с видео скриншот с видео

"РГ" неоднократно делала акцент на габаритах новинки, в частности, на ширине, которая вышла за пределы 1800 мм, являющихся стандартом для последних поколений "Краун". Новая модель стала шире на 40 мм, что обусловлено переходом на переднеприводную платформу с поперечным расположением двигателя. Это, по неофициальной информации, не очень воодушевило дилеров Toyota.

В очередном видеотизере, который оказался наиболее информативным из всех опубликованных ранее, демонстрируются часть профиля нового Toyota Crown, фары, колёсные диски, оформление задней части с характерной красной полосой во всю крышку багажника. Эти паззлы позволяют с уверенностью говорить о том, что автомобиль на патентных изображениях является новым "Краун". Что это: седан или кроссовер? - Toyota задаёт вопрос. Задатки SUV очевидны - молдинги на боковинах, неокрашенный пластик на арках колёс, гибридная система с электромотором, приводящим задние колёса в движение, и, возможно, увеличенный дорожный просвет.