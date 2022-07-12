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55 минут назад

Новости автомира: Нива снова на конвейере. АвтоВАЗ возобновил выпуск внедорожников

Wroom.ru

Завод в Тольятти запустил производство внедорожников «Лада Нива Легенд» после трёх месяцев перерыва.

Нива снова на конвейере
Фото: WroomWroom

АвтоВАЗ остановил выпуск «Нивы» ещё в конце марта из-за нехватки импортных комплектующих, а возобновить производство получилось только сейчас. Внедорожники делают в упрощённой комплектации — без АБС, системы ЭРА-ГЛОНАСС и с двигателем, перекалиброванным под устаревший стандарт Евро-2. Похожим образом компания недавно упростила «Ладу Гранту».

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Пока на конвейер вернулась только трёхдверная «Нива Легенд», информации о перезапуске пятидверной версии нет.

По неофициальным данным, до конца июля АвтоВАЗ будет выпускать внедорожники в одну смену, примерно по 200 машин ежедневно. Цены на «антикризисный» вариант модели ещё не объявлены: по старым прайс-листам базовая стоимость внедорожника — от 819 тысяч рублей.

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Сейчас АвтоВАЗ выпускает только две модели — «Гранту» и «Ниву Легенд», а в августе тольяттинцы планируют возобновить производство «Нивы Тревел».

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