Названы сверхнадежные «вечные» автомобили

Французское издание L’argus изучило данные о техосмотре автомобилей за 2021 год и составило рейтинг самых надежных моделей. Критерий был один: количество машин с пробегом больше 200 тысяч километров. Неожиданно первые шесть мест в списке заняли автомобили местных марок, но ещё в перечне есть Volkswagen, Audi и даже BMW. При этом чаще пробег свыше двух сотен тысяч километров фиксировали у Peugeot 307 — таких машин за прошлый год набралось около 150 тысяч.

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По данным французской сертификационной организации Union Technique de l'Automobile, Motocycle et Cycle (UTAC), почти 22 процента автомобилей, прошедших техосмотр в 2021 году, имели пробег больше 200 тысяч километров, а возраст 27 процентов был старше 15 лет. Газета L'argus изучила записи UTAC и составила список из 25 самых надежных автомобилей. Вопреки расхожему мнению о низком качестве «французов», первые шесть мест в нём заняли машины местных марок: Peugeot 307, 306, Renault Clio II/III, Citroen Xsara Picasso и Peugeot 207.

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Тенденцию к продлению жизни старым машинам издание L’argus связывает прежде всего с ростом цен. Большинство французов попросту не могут сменить автомобиль, а к тому же считают, что покупка машины с пробегом предпочтительнее с точки зрения экологии. Идея «планового устаревания» не находит поддержки даже у молодых людей в возрасте до 35 лет: они выступают против субсидий на покупку новых автомобилей и введения так называемых зон с низким уровнем выбросов.