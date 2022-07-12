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36 минут назад

Новости автомира: названы «вечные» автомобили, они проедут свыше 200 000 километров

Motor.ru

Французское издание L’argus изучило данные о техосмотре автомобилей за 2021 год и составило рейтинг самых надежных моделей. Критерий был один: количество машин с пробегом больше 200 тысяч километров. Неожиданно первые шесть мест в списке заняли автомобили местных марок, но ещё в перечне есть Volkswagen, Audi и даже BMW. При этом чаще пробег свыше двух сотен тысяч километров фиксировали у Peugeot 307 — таких машин за прошлый год набралось около 150 тысяч.

Названы сверхнадежные «вечные» автомобили
Фото: © Peugeot© Peugeot

По данным французской сертификационной организации Union Technique de l'Automobile, Motocycle et Cycle (UTAC), почти 22 процента автомобилей, прошедших техосмотр в 2021 году, имели пробег больше 200 тысяч километров, а возраст 27 процентов был старше 15 лет. Газета L'argus изучила записи UTAC и составила список из 25 самых надежных автомобилей. Вопреки расхожему мнению о низком качестве «французов», первые шесть мест в нём заняли машины местных марок: Peugeot 307, 306, Renault Clio II/III, Citroen Xsara Picasso и Peugeot 207.

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За ними идут Volkswagen Golf V, Golf VI, Golf Plus, Jetta V и Eos. Замыкают десятку Renault Scenic II, Volkswagen Golf IV, Jetta IV, Bora и Citroen C4 Picasso I. Дальше в порядке убывания количества автомобилей с пробегом больше 200 тысяч километров расположились: Citroen C3 I, Peugeot 308 I, Renault Megane II, Volkswagen Touran I и Caddy III, Peugeot 407, Citroën C4 I, Audi A3 II, Citroen Berlingo I, Renault Scenic I, Peugeot 306, Peugeot 406, Renault Megane III, Renault Kangoo I, BMW 3 серии (E46) и Renault Scenic III.

Тенденцию к продлению жизни старым машинам издание L’argus связывает прежде всего с ростом цен. Большинство французов попросту не могут сменить автомобиль, а к тому же считают, что покупка машины с пробегом предпочтительнее с точки зрения экологии. Идея «планового устаревания» не находит поддержки даже у молодых людей в возрасте до 35 лет: они выступают против субсидий на покупку новых автомобилей и введения так называемых зон с низким уровнем выбросов.

Что интересно, всего несколько дней назад список самых надежных автомобилей составил сайт CarBuzz. Правда, основан он скорее на личных наблюдениях, а не статистических данных. Первое место в рейтинге занимает Toyota Camry 1992 года, уже давно заработавшая себе репутацию сверхнадёжной машины. Также в списке есть Honda Accord, Volkswagen Beetle, Ford Crown Victoria и другие не менее популярные в Новом Свете модели.

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