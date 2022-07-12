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1 час назад

Новости автомира: BMW в Корее начала брать плату за подогрев сидений

Газета.Ru

В Южной Корее компания BMW начала предлагать опции по так называемой подписке. Об этом говорится на сайте бренда.

BMW в Корее начала брать плату за подогрев сидений
Фото: Павел Бедняков/РИА «Новости»Павел Бедняков/РИА «Новости»

С помощью подписки можно активировать в автомобиле опции за дополнительную плату. Владельцу даже не придется посещать сервис: то есть оборудование уже установлено, но программное обеспечение не позволяет им пользоваться.

Для активации той или иной функции собственнику автомобиля достаточно зайти в приложение BMW ConnectedDrive, зарегистрироваться, выбрать необходимые опции и оплатить услугу.

Так, подогрев сидений будет стоить $18 в месяц, $176 за год или $283 — за три года. Подогрев руля стоит в месяц $10, а адаптивные дальний свет — $8,5.

Кроме того, можно оформить подписку на видеорегистратор, который будет записывать все, что происходит вокруг машины и в салоне. 1 месяц подписки стоит $11, год — $50, три года — $113.

Автоновости,BMW,
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