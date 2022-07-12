BMW в Корее начала брать плату за подогрев сидений

В Южной Корее компания BMW начала предлагать опции по так называемой подписке. Об этом говорится на сайте бренда.

Фото: Павел Бедняков/РИА «Новости» Павел Бедняков/РИА «Новости»

С помощью подписки можно активировать в автомобиле опции за дополнительную плату. Владельцу даже не придется посещать сервис: то есть оборудование уже установлено, но программное обеспечение не позволяет им пользоваться.

Для активации той или иной функции собственнику автомобиля достаточно зайти в приложение BMW ConnectedDrive, зарегистрироваться, выбрать необходимые опции и оплатить услугу.

Так, подогрев сидений будет стоить $18 в месяц, $176 за год или $283 — за три года. Подогрев руля стоит в месяц $10, а адаптивные дальний свет — $8,5.