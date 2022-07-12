В США водителей начали штрафовать за слишком громкую музыку

В американском штате Флорида полицейские теперь могут штрафовать водителей за громкую музыку. Новый закон вступил в силу 1 июля 2022 года. Он предполагает штраф в размере 115 долларов (почти семь тысяч рублей) и дополняет «Положение о шуме автотранспортных средств», также предусматривающее наказание за чрезмерно громкий автомобильный выхлоп. При этом само определение «слишком громкой музыки» дано весьма расплывчато, считают эксперты.
Закон позволяет штрафовать автомобилистов за музыку, четко слышимую с расстояния 25 футов (7,62 метра) или более. При этом в нем отмечено, что Департамент безопасности дорожного движения и транспортных средств должен прописать определения «четко слышимая», а также установить стандарты измерения громкости звука сотрудниками правоохранительных органов.
Учитывая пока нечеткую формулировку, в полиции уже отметили, что не собираются слишком активно пользоваться новым правом. По словам капитана полиции Форт-Лодердейла Тима Маккарти, штрафовать водителей будут за «вопиющие нарушения» — то есть, когда музыку из динамиков машины слышно «за квартал».
Также наказывать будут за прослушивание музыки на высокой громкости рядом с больницами, школами и церквями. Шум может поглотить звук сирен на автомобилях скорой помощи, мешать учащимся и прихожанам.
Власти Калифорнии тем временем планируют бороться с чрезмерно громкими машинами с помощью специальных «звуковых» камер — к слову, такие в прошлом году начали тестировать и в России. Каким образом они смогут различать нарушителей в потоке, пока неясно. Кроме того, еще не согласован размер штрафа за шум.