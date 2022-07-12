В США водителей начали штрафовать за слишком громкую музыку

В американском штате Флорида полицейские теперь могут штрафовать водителей за громкую музыку. Новый закон вступил в силу 1 июля 2022 года. Он предполагает штраф в размере 115 долларов (почти семь тысяч рублей) и дополняет «Положение о шуме автотранспортных средств», также предусматривающее наказание за чрезмерно громкий автомобильный выхлоп. При этом само определение «слишком громкой музыки» дано весьма расплывчато, считают эксперты.

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Закон позволяет штрафовать автомобилистов за музыку, четко слышимую с расстояния 25 футов (7,62 метра) или более. При этом в нем отмечено, что Департамент безопасности дорожного движения и транспортных средств должен прописать определения «четко слышимая», а также установить стандарты измерения громкости звука сотрудниками правоохранительных органов.

Учитывая пока нечеткую формулировку, в полиции уже отметили, что не собираются слишком активно пользоваться новым правом. По словам капитана полиции Форт-Лодердейла Тима Маккарти, штрафовать водителей будут за «вопиющие нарушения» — то есть, когда музыку из динамиков машины слышно «за квартал».

Также наказывать будут за прослушивание музыки на высокой громкости рядом с больницами, школами и церквями. Шум может поглотить звук сирен на автомобилях скорой помощи, мешать учащимся и прихожанам.