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58 минут назад

Новости автомира: Хакеры удаленно взломали автомобили Honda

Lenta.ru

Энтузиасты нашли способ взлома практически любого автомобиля Honda с помощью перехвата сигнала. Об этом сообщает издание The Drive.

Хакеры удаленно взломали все автомобили Honda
Фото: HondaHonda

Журналисты автомобильного портала обнаружили способ удаленного взлома защитной системы автомобилей Honda. Описанная энтузиастами возможность полагается на уязвимость, которая позволяет перехватить сигнал с брелока охранной сигнализации и затем повторить его. Хакеры назвали данную атаку Rolling Pwn, она работает практически с любыми автомобилями бренда.

По словам специалистов, ранее автопроизводители использовали статичные коды, которые передавались на охранную систему автомобиля с помощью брелока для его разблокировки. Более надежной является практика генерирования случайного кода, когда все предыдущие коды становятся недействительными. Однако с помощью найденной уязвимости можно перехватить комбинацию цифр, передаваемую с пульта на автомобиль, и затем на ее основе сгенерировать новую верную последовательность.

«Мы изучили прошлые подобные уязвимости и обнаружили, что они лишены оснований», — прокомментировали проблему представители автоконцерна.

Однако в рамках эксперимента журналистам The Drive удалось воспользоваться уязвимостью для взлома автомобиля Honda Accord 2021 года выпуска. По словам специалистов, данная возможность не позволяет злоумышленнику угнать машину из-за отсутствия оригинального ключа, однако проблема все равно вызывает опасения.

В конце мая стало известно, что Honda работает над созданием искусственного интеллекта, который будет оценивать физическое состояние находящегося за рулем человека. Компания намерена начать комплектовать свои авто данной опцией к 2030 году.

Автоновости,Honda Accord,Honda,
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