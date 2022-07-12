Geely показала электрический пикап

Принадлежащая Geely марка Radar представила первую модель — электрический пикап RD6. Пока он показан только на фотографиях, без подробностей, но местные СМИ смогли выяснить кое-какие детали. Так, грузовичок будут предлагать в нескольких версия, с силовыми установками разной мощности и с широким перечнем опциональных аксессуаров. Судя по всему, Radar будет выпускать фирменную линейку товаров для активного отдыха, куда войдут серфборды, радиоприемник и холодильник.

Фото: © Radar © Radar

Бренд Radar создан Geely в этом году специально под выпуск пикапов высшего ценового сегмента. Своими клиентами марка видит жителей крупных городов, ведущих активный образ жизни. Первая модель «Радара» называется RD6. Этот электрический грузовичок пока представлен на фотографиях, так что о характеристиках на сегодняшний день известно немного. По данным местных журналистов, у RD6 будут версии с задним и полным приводом, а мощность будет варьироваться от 200 до 400 лошадиных сил.

Radar

Предположительно по размерам RD6 сопоставим с Toyota Hilux. Салон рассчитан на пятерых пассажиров, в кузове помещаются два серфборда. Автомобиль на снимках обут в «зубастые» шины BF Goodrich, плюс можно заметить, что для него подготовлена широкая линейка аксессуаров. Помимо фирменных досок для серфинга, в неё войдут жесткая крышка грузовой платформы, мини-холодильник и радиоприемник.

Позднее к пикапу RD6 присоединятся средне- и полноразмерные грузовики «новой энергии», крупные пикап и внедорожник, а также полностью электрический квадроцикл. Последний мог бы составить конкуренцию Tesla Cyberquad и водородному багги Lexus ROV. Сегмент автомобилей для активного отдыха переживает бум в Китае, и Geely, по всей видимости, собирается отхватить значительную часть этого пирога.