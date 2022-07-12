Фото дня: в РФ выставили на продажу легендарный Mercedes-Benz SLR McLaren

В России в продаже появилось купе Mercedes-Benz SLR McLaren, выпущенное в 2005 году. За почти 17 лет жизни серебристый суперкар успел наездить немногим более пяти тысяч километров: как заверяет продавец из Москвы в объявлении на «Авто.ру», пробег оригинальный, несмотря на то, что автомобиль сменил по крайней мере трех владельцев. Расстаться с 626-сильным SLR McLaren он готов за 50 миллионов рублей.

Фото: Motor.ru Motor.ru

Это один из самых дорогих Mercedes-Benz на территории России, по цене уступающий только более «молодым» моделям. Среди них, к примеру, — несколько Maybach и 800-сильный «Гелендваген» за 60 миллионов рублей, доработанный ателье Brabus.

Продавец не раскрывает подробностей о жизни 17-летнего суперкупе, но отмечает, что оно продается в «состоянии нового» и не нуждается в ремонте. В комплекте идет оригинальный ПТС.

Motor.ru

Motor.ru

Motor.ru

Motor.ru

Motor.ru