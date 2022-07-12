Названа дата начала поставок в Россию премиального электромобиля из Китая

В следующем году на российском автомобильном рынке должен появиться Dongfeng Voyah – китайский бренд премиальных электромобилей. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал заместитель генерального директора по продажам компании Voyah Лю Чжаньшу.

По его словам, выйти на российский рынок компания планирует с электрокроссовером Free. По заявлениям производителя, максимальная скорость автомобиля составляет 200 километров в час, а разгон до 100 километров автомобиль совершает за 4.5 секунды. Кроме того, электромобиль оснащён массажными креслами, тройным сенсорным экраном и панорамной стеклянной крышей с функцией регулировки светопроницаемости. Предварительная цена на электрокроссовер Free, согласно словам Лю Чжаньшу, составит около 52,7 тысячи долларов.