Официальный дилер Mercedes-Benz снова начал привозить в РФ необходимые запчасти для иномарок. О поставках ему удалось договориться с коллегами из ОАЭ. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на источник.

Источник подчеркнул, что решение было принято в обход решения основного офиса компании. По его словам, оно стало вынужденной мерой, обусловленной тем, что «ждать официальных поставок можно до бесконечности, а выживать как-то надо».

Отмечается, что вопрос с так называемым «параллельным импортом» запчастей пока не решен, поэтому руководители «Панавто Сити» решили «схитрить», самостоятельно договорившись о поставках через «знакомых в Дубае».

Компания Mercedes-Benz планирует продать свое имущество в РФ (склад автомобилей и дилерский центр) одному из официальных дилеров, среди которых числятся «Панавто», «Автодом», «Авилон» и «Мейджор», сообщает «КоммерсантЪ» со ссылкой на источники.