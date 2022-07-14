Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+22° в 
USD 58.53EUR 58.90
Войти в почту
1 час назад

Новости автомира: Минпромторг возобновил программы льготного автокредитования и лизинга

Газета.Ruиещё 16

Минпромторг России запускает программы льготного автокредитования и лизинга с общим бюджетом 20,7 млрд руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Минпромторг возобновил программы льготного автокредитования и лизинга
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«По условиям программы льготного автокредитования субсидируемая из федерального бюджета скидка составит до 20% от стоимости автомобиля, а для автомобилей, реализуемых в субъектах Дальневосточного федерального округа, — 25% для компенсации стоимости доставки автомобилей из европейской части России», — заявил глава ведомства Денис Мантуров.

Согласно условиям программы, житель житель России может приобрести со скидкой отечественный автомобиль Lada, УАЗ или ГАЗ, стоимость которого составляет до 2 млн руб. Кроме того, с сентября можно будет приобрести электромобиль Evolute. На машину будет действовать скидка 35% от ее стоимости, но не более 925 тыс. руб.

Автоновости,УАЗ,Lada,Денис Мантуров,Минпромторг,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители