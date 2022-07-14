Минпромторг возобновил программы льготного автокредитования и лизинга

Минпромторг России запускает программы льготного автокредитования и лизинга с общим бюджетом 20,7 млрд руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«По условиям программы льготного автокредитования субсидируемая из федерального бюджета скидка составит до 20% от стоимости автомобиля, а для автомобилей, реализуемых в субъектах Дальневосточного федерального округа, — 25% для компенсации стоимости доставки автомобилей из европейской части России», — заявил глава ведомства Денис Мантуров .

Согласно условиям программы, житель житель России может приобрести со скидкой отечественный автомобиль Lada, УАЗ или ГАЗ, стоимость которого составляет до 2 млн руб. Кроме того, с сентября можно будет приобрести электромобиль Evolute. На машину будет действовать скидка 35% от ее стоимости, но не более 925 тыс. руб.