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1 час назад

Новости автомира: уникальный китайский электромобиль, работающий на солнечной энергии, отправился в тур по стране

Свободная пресса

Созданный инженерами КНР солнечный автомобиль без рулевого колеса и педалей, отправился в выставочный тур по материковому Китаю.

Солнечный автомобиль без рулевого колеса и педалей отправился в тур по Китаю
Фото: Жэньминь жибаоЖэньминь жибао

Максимальная скорость, на которую способно это уникальное транспортное средство, составляет 80 км в час, что вполне достаточно для автомобиля, который предположительно будет использоваться только на городских улицах.

Как пишет газета «Жэньминь жибао онлайн», данный электромобиль представляет собой авто с сетевыми возможностями, которое работает исключительно на солнечной энергии и не использует никаких ископаемых видов топлива и внешних источников питания.

Напомним, совместные усилия сразу нескольких китайских компаний позволили построить первый в Поднебесной полностью солнечный электромобиль. Недавно он был продемонстрирован на VI Всемирном интеллектуальном конгрессе (World Intelligence Conference), а сейчас отправился в турне по материковому Китаю.

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