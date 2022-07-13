Солнечный автомобиль без рулевого колеса и педалей отправился в тур по Китаю

Созданный инженерами КНР солнечный автомобиль без рулевого колеса и педалей, отправился в выставочный тур по материковому Китаю.

Фото: Жэньминь жибао Жэньминь жибао

Максимальная скорость, на которую способно это уникальное транспортное средство, составляет 80 км в час, что вполне достаточно для автомобиля, который предположительно будет использоваться только на городских улицах.

Как пишет газета «Жэньминь жибао онлайн», данный электромобиль представляет собой авто с сетевыми возможностями, которое работает исключительно на солнечной энергии и не использует никаких ископаемых видов топлива и внешних источников питания.