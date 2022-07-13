В России появится новая китайская автомобильная марка

В 2023 году бренд Voyah планирует вывести электрический кроссовер Free на российский рынок. Об этом представитель компании Лю Чжаньшу сообщил агентству РИА «Новости».

Фото: Evolute Evolute

По словам Лю Чжаньшу, стоимость электрокроссовера Voyah Free в России составит около 355 тыс. юаней (около $52,7 тыс.).

Как ранее рассказывала «Газета.Ru», в Китае Voyah Free реализуется в виде последовательного гибрида и электромобиля с мотором мощностью 347 либо 694 л.с. Кроссовер способен разгоняться до 100 км\ч за 4,5 секунды. В списке опций: система Face ID, массажные кресла и панорамная крыша с возможностью регулировки светопроницаемости.