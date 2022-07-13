"АвтоВАЗ" раскрыл оснащение антикризисной Lada Niva Legend

Компания «АвтоВАЗ» возобновила производство трехдверных Lada Niva Legend и представила список оснащения в новой комплектации Classic'22. Такие автомобили лишены системы ABS, блока «ЭРА-ГЛОНАСС» и подушек безопасности.

Фото: lada.ru lada.ru

Внедорожники оснащены гидроусилителем руля, электростеклоподъемниками передних дверей, креплениями для детских сидений ISOFIX, дневными ходовыми огнями, бортовым компьютером, штампосварными 16-дюймовыми дисками, стальной защитой картера и двумя аудиодинамиками.

Niva Legend Classic оснащается системой полного привода с понижающим рядом и блокировкой межосевого дифференциала. Информации о двигателе пока нет. Под капотом обычных Lada Niva стоят 1,7-литровые бензиновые моторы (83 л.с. и 129 Нм).

По словам президента «АвтоВАЗа» Максима Соколова, стоимость Niva Legend благодаря упрощенной комплектации будет снижена. Автомобиль будет пользоваться устойчивым спросом, уверен он.