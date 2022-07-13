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46 минут назад

Новости автомира: "АвтоВАЗ" раскрыл оснащение антикризисной Lada Niva Legend

Газета.Ruиещё 4

Компания «АвтоВАЗ» возобновила производство трехдверных Lada Niva Legend и представила список оснащения в новой комплектации Classic'22. Такие автомобили лишены системы ABS, блока «ЭРА-ГЛОНАСС» и подушек безопасности.

"АвтоВАЗ" раскрыл оснащение антикризисной Lada Niva Legend
Фото: lada.rulada.ru

Внедорожники оснащены гидроусилителем руля, электростеклоподъемниками передних дверей, креплениями для детских сидений ISOFIX, дневными ходовыми огнями, бортовым компьютером, штампосварными 16-дюймовыми дисками, стальной защитой картера и двумя аудиодинамиками.

Niva Legend Classic оснащается системой полного привода с понижающим рядом и блокировкой межосевого дифференциала. Информации о двигателе пока нет. Под капотом обычных Lada Niva стоят 1,7-литровые бензиновые моторы (83 л.с. и 129 Нм).

По словам президента «АвтоВАЗа» Максима Соколова, стоимость Niva Legend благодаря упрощенной комплектации будет снижена. Автомобиль будет пользоваться устойчивым спросом, уверен он.

Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» начал продажи Lada Granta Cross без ABS и подушек безопасности.

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