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1 час назад

Новости автомира: АвтоВАЗ запустил производство второй «антикризисной» модели

Motor.ru

АвтоВАЗ постепенно возвращает на конвейер модели Lada: на этой неделе в Тольятти возобновляется сборка трехдверной Lada Niva Legend. Внедорожник стал уже второй моделью, получившей «антикризисное» исполнение под названием Classic'22 с урезанным оборудованием, созданное с целью максимальной локализации. Стоимость такой «Нивы» обещают раскрыть позже, но уже ясно, что она будет снижена: вероятно, по аналогии с ценой Granta, которая в упрощенном варианте «скинула» около 100 тысяч рублей.

АвтоВАЗ поставил на конвейер вторую «антикризисную» модель
Фото: © Lada© Lada

В списке оснащения Niva Legend Classic’22 — дневные ходовые огни, гидроусилитель руля, электростеклоподъемники передних дверей, крепления для детских сидений ISOFIX, стальная защита картера и 16-дюймовые штампосварные колесные диски. В салоне имеются бортовой компьютер и аудиоподготовка.

Привод — полный, с понижающий рядом и блокировкой межосевого дифференциала. О двигателе информации пока нет. Обычная Lada Niva комплектовалась 1,7-литровым бензиновым агрегатом мощностью 83 лошадиные силы (129 Нм крутящего момента). «Обрезанной» Granta, напомним, сохранили только один мотор — 90-сильный «восьмиклапанник» 1.6. Безальтернативным он стал и для «спортивной» версии Drive Active.

Lada возвращаются на конвейер в сложных условиях: привычные поставки комплектующих прекращены, отношения с западными партнерами заморожены. Выпуском «обрезанных» моделей АвтоВАЗ вносит лепту в реализацию стратегии развития автопрома, которую пришлось адаптировать к новым реалиям. Среди задач, озвученных президентом Владимиром Путиным, — насыщение рынка «качественными и доступными автомобилями с максимумом локализованных деталей».

Автоновости,Lada,Владимир Путин,Автоваз,
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