АвтоВАЗ поставил на конвейер вторую «антикризисную» модель

АвтоВАЗ постепенно возвращает на конвейер модели Lada: на этой неделе в Тольятти возобновляется сборка трехдверной Lada Niva Legend. Внедорожник стал уже второй моделью, получившей «антикризисное» исполнение под названием Classic'22 с урезанным оборудованием, созданное с целью максимальной локализации. Стоимость такой «Нивы» обещают раскрыть позже, но уже ясно, что она будет снижена: вероятно, по аналогии с ценой Granta, которая в упрощенном варианте «скинула» около 100 тысяч рублей.

Фото: © Lada © Lada

В списке оснащения Niva Legend Classic’22 — дневные ходовые огни, гидроусилитель руля, электростеклоподъемники передних дверей, крепления для детских сидений ISOFIX, стальная защита картера и 16-дюймовые штампосварные колесные диски. В салоне имеются бортовой компьютер и аудиоподготовка.

Привод — полный, с понижающий рядом и блокировкой межосевого дифференциала. О двигателе информации пока нет. Обычная Lada Niva комплектовалась 1,7-литровым бензиновым агрегатом мощностью 83 лошадиные силы (129 Нм крутящего момента). «Обрезанной» Granta, напомним, сохранили только один мотор — 90-сильный «восьмиклапанник» 1.6. Безальтернативным он стал и для «спортивной» версии Drive Active.