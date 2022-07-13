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1 час назад

Новости автомира: после ухода из России продажи Renault Group просели на 30%

Российская Газета

В мае стало известно, что компания Renault Group приостанавливает свою деятельность на территории России в связи с санкциями США и стран Запада в отношении нашей страны. Компания безвозвратно передала на баланс Москвы завод "Рено Россия", переименованный впоследствии в "Москвич", и свою долю в АвтоВАЗе с правом обратного выкупа акций. Как показывают результаты продаж, уход из России действительно больно ударил по бизнесу Renault Group.

После ухода из России продажи Renault Group просели на 30%
Фото: RenaultRenault

В первой половине 2022 года французская компания продала в мире 1 000 199 автомобилей, что почти на 30% меньше, чем за аналогичный период в 2021-м, когда Renault Group реализовала 1 422 647 автомобилей. Если не учитывать в этом стремительном падении потери на российском рынке, то динамика всё равно отрицательная - минус 12%.

Непосредственно снижение объёмов продаж у марки Renault в январе-июне 2022 года составило 16,9%: продано 691 435 авто по сравнению с 831 726 машинами за тот же период в 2021 году. При этом в плюс сумели выйти Dacia, которая прибавила по итогам полугода 5,9%, и Alpine, сумевшая прирасти на 70,8%; в количественном выражении марки продали 277 885 и 1710 автомобилей соответственно.

В Renault Group в числе причин такого положения дел называют сохраняющийся дефицит микрочипов и сбои в поставках комплектующих из-за нарушенных цепочек поставок.

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