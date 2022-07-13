Производство Lada Largus может возобновиться 26 июля

Производство универсалов Lada Largus может возобновиться 26 июля 2022 года. Об этом сообщает инсайдерский паблик «Нетипичный АвтоВАЗ» в VK. О том, что в ближайшее время может быть возобновлено производство Lada Largus свидетельствует увеличение объемов производства двигателя ВАЗ-11182. Предположительно, это необходимо для стабильной сборки Lada Largus, которые будут оснащать 90-сильными моторами.
К концу июля объемы производства Lada Largus должны составить 300 штук в одну смену. Таким образом, АвтоВАЗ сможет запустить производственную линию B0, которая в настоящий момент находится в простое. Сейчас в Тольятти производятся только две модели — Lada Granta и Lada Niva Legend. Обе модели лишились ABS и системы «Эра-Глонасс».