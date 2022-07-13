Tank от Great Wall будет полноценным конкурентом Land Cruiser?

Great Wall приступила к испытаниям флагманской модели суббренда Tank, которая по размерам и уровню премиальности будет сопоставима с Toyota Land Cruiser 300.

Фото: Autohome Autohome

Премьера прототипа Tank 800 состоялась на автосалоне в Шанхае в апреле 2021 года. В двухцветной окраске кузова считывался намек на топовый Mercedes-Maybach GLS, в дизайне передней части - на Rolls-Royce Cullinan или, если хотите, на Aurus Komendant. "Корма" у китайского внедорожника получилась гибридом упомянутого "Мерседеса" и Haval.

На опубликованных "шпионских фото прототипа заметно, что кузов автомобиля маловат для этой версии модульной платформы с продольным расположением двигателя, передней независимой подвеской и неразрезным задним мостом. Кузовные панели и салон - от серийного Tank 500, но несоразмерность "тележки" и кузова говорит о том, что китайцы тестируют свою самую большую модель - Tank 800.

Autohome

Концепт Tank 800 оснащался трехлитровым бензиновым V6 мощностью 254 л.с. и крутящим моментом 500 Нм, 9-ступенчатым "автоматом" и 48-вольтным стартер-генератором. Также для внедорожника предусмотрена гибридная трансмиссия со встроенным в коробку передач электромотором.

Great Wall / Tank 800 на автосалоне в Шанхае в 2021 году

Great Wall / Tank 800 на автосалоне в Шанхае в 2021 году

Great Wall / Tank 800 на автосалоне в Шанхае в 2021 году