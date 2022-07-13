Audi e-tron 2023 года вышел на испытания

Audi продолжает тестировать обновленные модели e-tron и e-tron Sportback в преддверии их презентации во второй половине 2022 года.

Фото: Motor1.com Motor1.com

Оба закамуфлированных прототипа были замечены на дорогах общего пользования где-то в Австрии. Новые элементы включали решетку радиатора, задние фонари, боковые пороги и бамперы.

Пока никому не удалось заснять кабину, но объединение цифровой приборной панели с информационно-развлекательным дисплеем кажется вероятным.