Audi e-tron 2023 года вышел на испытания

Audi продолжает тестировать обновленные модели e-tron и e-tron Sportback в преддверии их презентации во второй половине 2022 года.
Оба закамуфлированных прототипа были замечены на дорогах общего пользования где-то в Австрии. Новые элементы включали решетку радиатора, задние фонари, боковые пороги и бамперы.
Пока никому не удалось заснять кабину, но объединение цифровой приборной панели с информационно-развлекательным дисплеем кажется вероятным.
Ходят слухи, что новый e-tron будет работать на тяговой батарее следующего поколения и получит выгоду от более эффективных электродвигателей и технологии рекуперативного торможения. В результате его дальность пробега должна увеличиться до 600 км.