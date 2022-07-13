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56 минут назад

Новости автомира: обновленный Audi e-tron 2023 года вышел на испытания

ПроКроссовер.ру

Audi продолжает тестировать обновленные модели e-tron и e-tron Sportback в преддверии их презентации во второй половине 2022 года.

Audi e-tron 2023 года вышел на испытания
Фото: Motor1.comMotor1.com

Оба закамуфлированных прототипа были замечены на дорогах общего пользования где-то в Австрии. Новые элементы включали решетку радиатора, задние фонари, боковые пороги и бамперы.

Пока никому не удалось заснять кабину, но объединение цифровой приборной панели с информационно-развлекательным дисплеем кажется вероятным.

Ходят слухи, что новый e-tron будет работать на тяговой батарее следующего поколения и получит выгоду от более эффективных электродвигателей и технологии рекуперативного торможения. В результате его дальность пробега должна увеличиться до 600 км.

Автоновости,Audi,
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