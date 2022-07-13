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1 час назад

Новости автомира: "Москвич" опроверг выпуск автомобилей из Ирана

Газета.Ruиещё 3

На Московском автомобильном заводе опровергли информацию о договоренностях по производству иранских машин на «Москвиче», пишет агентство ТАСС. Днем ранее о переговорах сообщал RTVI.

"Москвич" опроверг выпуск автомобилей из Ирана
Фото: Андрей Махонин/ТАССАндрей Махонин/ТАСС

«Пресс-служба «Москвич» не подтверждает договоренности с иранским производителем о сборке автомобилей «Москвич» на московском автозаводе. Нашим техническим партнером является ПАО «КамАЗ», с которым на прошлой неделе было подписано соглашение о сотрудничестве», — сказал собеседник агентства.

О «серьезном диалоге» с «Москвичом» и «предварительном соглашении» рассказывал руководитель российского центра «Иранцы за рубежом» Мирзаи Гази Аббас Мослем на саммите «Сильная Россия». По его словам, компании из Ирана также рассматривают возможность работы на автозаводах в Набережных Челнах и Елабуге.

Автомобили китайской марки JAC стали «возможным примером» для производственной линейки будущих моделей завода «Москвич». Какие автомобили он продает в РФ и что о нем думают российские автовладельцы, — в материале «Газеты.Ru».

Автоновости,Камаз,
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