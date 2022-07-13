"Москвич" опроверг выпуск автомобилей из Ирана

На Московском автомобильном заводе опровергли информацию о договоренностях по производству иранских машин на «Москвиче», пишет агентство ТАСС. Днем ранее о переговорах сообщал RTVI.

Фото: Андрей Махонин/ТАСС Андрей Махонин/ТАСС

«Пресс-служба «Москвич» не подтверждает договоренности с иранским производителем о сборке автомобилей «Москвич» на московском автозаводе. Нашим техническим партнером является ПАО «КамАЗ», с которым на прошлой неделе было подписано соглашение о сотрудничестве», — сказал собеседник агентства.

О «серьезном диалоге» с «Москвичом» и «предварительном соглашении» рассказывал руководитель российского центра «Иранцы за рубежом» Мирзаи Гази Аббас Мослем на саммите «Сильная Россия». По его словам, компании из Ирана также рассматривают возможность работы на автозаводах в Набережных Челнах и Елабуге.