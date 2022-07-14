Внешность «горячего» Honda Civic раскрыли до премьеры

Экстерьер Honda Civic Type R FL5 рассекретили в преддверии официальной премьеры, намеченной на 21 июля. Изображение хот-хэтча в ракурсе три четверти спереди появилось на японском сайте самой Honda и разлетелось по СМИ и форумам. Последний Type R с обычным двигателем внутреннего сгорания получил чуть более агрессивный дизайн, чем «обычный» Civic одиннадцатого поколения, традиционное антикрыло и 19-дюймовые колесные диски с красными тормозными суппортами Brembo.

Фото: © Honda © Honda

Спереди виден переработанный бампер с глянцевыми элементами и более вытянутыми по вертикали «клыками» воздухозаборников, чем у стандартного хэтчбека. Корпуса зеркал заднего вида тоже глянцевые. Решетка радиатора отличилась рисунком-сеткой, как у прошлого Civic Type R, красной эмблемой Honda и значком Type R. А вот антикрыло теперь черное, а не окрашено в цвет кузова.

Honda

Civic выкрашен в белый цвет Championship White, которому в гамме хэтчбека составят компанию голубой Boost Blue Pearl, серый Sonic Grey Pearl, черный Crystal Black Pearl и красный Rallye Red. Сквозь лобовое стекло можно разглядеть спинки спортивных сидений, которые, по некоторым данным, украсит красная прострочка.

Honda

Ожидается, что новый Civic Type R будет приводить в движение доработанная двухлитровая «турбочетверку», отдача которой составит порядка 320 лошадиных сил (400 Нм момента). Пару ей должна составить шестиступенчатая механическая коробка передач, приводящая в движение передние колеса через самоблокирующийся дифференциал. Привод — только передний.