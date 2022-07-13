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8 минут назад

Новости автомира: Kia рассекретила внешность обновленного XCeed

Motor.ru

Kia XCeed готовится к первому серьезному обновлению с начала производства в 2019 году и спустя ровно год после премьеры рестайлингового семейства Ceed. В преддверии дебюта, который состоится 18 июля, Kia решила подстегнуть интерес публики двумя скетчами кроссовера: на них он изображен в новом исполнении GT-Line с «оспортивленным» экстерьером. Изменения во внешности будут эволюционными, а вот под капотом ожидаются более серьезные перемены.

Kia рассекретила внешность обновленного XCeed
Фото: © Kia© Kia

Kia XCeed GT-Line получит переработанные бамперы с новой секцией противотуманных фар, зауженную переднюю оптику с тремя светодиодными «бумерангами». Сзади видны иные фальш-патрубки выхлопных труб и фонари с россыпью светящихся точек — похожий рисунок получил год назад рестайлиговый Ceed GT-Line. Новый логотип Kia без овальной подложки прилагается.

Kia

Салон Kia не показала, но ожидается, что он обновится по аналогии с интерьерами остальных моделей семейства. Модель получит 12,3-дюймовую виртуальную «приборку», обновленную мультимедийную систему, ряд новых ассистентов и свежие варианты отделки.

Техническая часть подвергнется серьезной корректировке. По предварительным данным, обновленный кроссовер будут предлагать только с гибридными силовыми установками. Уже известно о двух: «мягком» гибриде на базе литровой «турботройки» мощностью 120 лошадиных сил и PHEV-варианте с 1,6-литровым атмосферным агрегатом и электромотором на 44,5 киловатта. Общая отдача установки во втором случае составит 140 сил, а аккумулятор емкостью 8,9 киловатт-часа обеспечит до 60 километров хода на электротяге.

Другие детали обновленного Kia XCeed будут раскрыты 18 июля. В России продажи XCeed не останавливались, однако результаты кроссовера оставляют желать лучшего: за полгода россияне купили только 171 экземпляр, в июне — только два. Это худший показатель в линейке южнокорейского бренда после представительского K900, который в январе-июне разошелся в количестве всего 49 штук.

Автоновости,Kia,
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