Стали известны самые популярные подержанные автомобили России

Специалисты аналитического агентства «Автостат-Инфо» провели исследование, в ходе которого составили рейтинг самых популярных подержанных автомобилей в июне 2022 года. За минувший месяц в стране продали 433 598 машин, что на 24 процента меньше аналогичного периода прошлого года. По данным экспертов, самой востребованной моделью у покупателей в июне стала Lada-2114, которая на вторичном рынке разошлась тиражом 12 237 экземпляров.

Фото: Lada Samara 2114© Lada Lada Samara 2114© Lada

На втором месте в рейтинге расположился седан Hyundai Solaris. В прошлом месяце корейскую модель приобрели 10 508 жителей России. Замкнула тройку лидеров Lada-2107. Россияне приобрели 10 164 поддержанных «Семерки». Следом с показателями в 10 149 и 9132 автомобилей находятся Kia Rio и Lada Priora. Кроме того, в минувшем месяце у россиян пользовались популярностью Ford Focus, Lada Granta и Niva, а также Toyota Corolla, Lada-2110 и 2109.

В списке самых востребованных марок так же пальму первенства удерживает Lada. За прошедший июнь в стране приобрели 114 504 автомобиля. Кроме того, в тройке лидеров на вторичном рынке оказались Toyota с 43 731 машиной и Kia, которые перепродали 24 981 раз.