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57 минут назад

Новости автомира: автомобилистам в России запретят заправку до полного бака на АЗС с 14 июля 2022 года

FBM.ru

Согласно сведениям СМИ, с 14 июля текущего года на автозаправочных станциях на территории России могут запретить клиентам заливать полный бак топлива. Автоэксперты сообщают о том, что такое новшество, которое могут ввести уже в этом месяце, принесёт пользу транспортным средствам.

Проверка слуха: на АЗС с 14 июля запретят заправку до полного бака
Фото: FBM.ruFBM.ru

Некоторые АЗС в России уже практикуют такое нововведение, объясняя свой отказ новыми требованиями руководства. По мнению экспертов, такого рода запрет может оказаться более массовым, особенно в летний период отпусков, когда российские граждане начинают чаще ездить на личном транспорте и спрос на бензин возрастает.

Специалисты сообщают, что от такого запрета выигрывают сами автовладельцы. Заправка полного бака вредна для транспортного средства, так как нарушает систему вентиляции. А это верный путь к получению неприятных проблем с топливной системой. Они появляются постепенно, а их ремонт стоит недешево.

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