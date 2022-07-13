Проверка слуха: на АЗС с 14 июля запретят заправку до полного бака

Согласно сведениям СМИ, с 14 июля текущего года на автозаправочных станциях на территории России могут запретить клиентам заливать полный бак топлива. Автоэксперты сообщают о том, что такое новшество, которое могут ввести уже в этом месяце, принесёт пользу транспортным средствам.

Некоторые АЗС в России уже практикуют такое нововведение, объясняя свой отказ новыми требованиями руководства. По мнению экспертов, такого рода запрет может оказаться более массовым, особенно в летний период отпусков, когда российские граждане начинают чаще ездить на личном транспорте и спрос на бензин возрастает.