России пообещали быстрое восстановление авторынка

Эксперты консалтинговой компании «Технологии доверия» считают, что российский авторынок уже в 2024 году может превысить показатели 2021-го. Об этом пишет «Коммерсант».

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По подсчетам экспертов, в 2021 году продажи новых легковушек в РФ выросли на 1,8 процента, до 1,5 миллиона машин. Около 60 процентов продаж приходились на авто местного производства.

В 2022 году в «Технологии доверия» ожидают сокращение рынка на 28 процентов - до 1,1 миллиона машин, если господдержка и льготное кредитование продолжатся.

Если санкции против РФ усилят, компании начнут массово покидать рынок и возникнут проблемы с логистикой, продажи упадут на 50 процентов, до 760 тысяч авто, считают в компании.

«Коммерсант» отмечает, что даже у Минпромторга и «АвтоВАЗа» ожидания «гораздо скромнее» - производство 750 тысяч машин по итогам 2022-го, а в «Автостате» прогнозируют 600 тысяч авто в базовом сценарии.

Глава автомобильной практики «Технологии доверия» Виктория Синичкина заявила, что российский авторынок столкнулся со «структурной перестройкой», но массового ухода игроков не было, в основном лишь остановились поставки.

После начала украинского кризиса свою работу в России приостановили Mercedes, Volkswagen, Toyota Motor, Ford, Hyundai, BMW и другие компании.

В частности, Volkswagen 3 марта объявил о приостановке выпуска машин на предприятиях в Калуге и Нижнем Новгороде.