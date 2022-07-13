BMW X3 четвертого поколения заметили на тестах

Новинка основана на платформе CLAR своего предшественника, которая хорошо подходит для ДВС, гибридных и полностью электрических силовых агрегатов. Хотя, возможно, еще слишком рано обсуждать внешний вид, нельзя не отметить характерные вырезы под решеткой радиатора.
Если наша догадка верна, у замаскированного внедорожника огромные ноздри «современного BMW» там, где у обычных автомобилей передняя решетка. Они кажутся немного меньше, чем у новой 4-й серии, но только с небольшим отрывом.
В любом случае ожидается, что текущее поколение останется на рынке еще как минимум полтора года. Это означает, что следующее поколение X3 не появится до начала 2024 года.