BMW X3 четвертого поколения заметили на тестах

Новинка основана на платформе CLAR своего предшественника, которая хорошо подходит для ДВС, гибридных и полностью электрических силовых агрегатов. Хотя, возможно, еще слишком рано обсуждать внешний вид, нельзя не отметить характерные вырезы под решеткой радиатора.

Фото: ПроКроссовер.ру ПроКроссовер.ру

Если наша догадка верна, у замаскированного внедорожника огромные ноздри «современного BMW» там, где у обычных автомобилей передняя решетка. Они кажутся немного меньше, чем у новой 4-й серии, но только с небольшим отрывом.