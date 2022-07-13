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52 минуты назад

Новости автомира: BMW X3 четвертого поколения заметили на тестах

ПроКроссовер.ру

Новинка основана на платформе CLAR своего предшественника, которая хорошо подходит для ДВС, гибридных и полностью электрических силовых агрегатов. Хотя, возможно, еще слишком рано обсуждать внешний вид, нельзя не отметить характерные вырезы под решеткой радиатора.

BMW X3 четвертого поколения заметили на тестах
Фото: ПроКроссовер.руПроКроссовер.ру

Если наша догадка верна, у замаскированного внедорожника огромные ноздри «современного BMW» там, где у обычных автомобилей передняя решетка. Они кажутся немного меньше, чем у новой 4-й серии, но только с небольшим отрывом.

В любом случае ожидается, что текущее поколение останется на рынке еще как минимум полтора года. Это означает, что следующее поколение X3 не появится до начала 2024 года.

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