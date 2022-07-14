Начались продажи нового кроссовера Chery Omoda 5

Компания Chery выпустила на китайский рынок компактный кроссовер Omoda 5, который представили в конце прошлого года. Новинка доступна в семи комплектациях, с двумя силовыми установками и передним приводом. В зависимости от исполнения за модель в Поднебесной просят от 92 900 до 128 900 юаней (примерно от 800 000 до 1,1 миллиона рублей по текущему курсу). В скором времени модель ожидают и в России. Однако локализованный автомобиль, который появится под суббрендом Chery, получит некоторые отличия.

Фото: © Chery © Chery

Габариты Chery Omoda 5 сопоставимы с размерами Skoda Karoq. Экстерьер китайской новинки отличается безрамочной решеткой радиатора, двухъярусной головной оптикой, которая включает в себя узкие Т-образные ходовые огни и основной блок фар, расположенный в бампере. Кроме того, внешний вид автомобиля можно дополнить цветными вставками, которые разместят на боковых юбках, зеркалах заднего вида, а также колёсных дисках и переднем бампере.

Chery Omoda 5

В салоне Omoda 5 находится 10,25-дюймовая цифровая приборная панель, которая переходит в мультимедийный дисплей такого же размера. В более дорогих версиях размеры сдвоенных экранов увеличены до 12,3 дюйма. Кроме того, интерьер отличается двухэтажным центральным тоннелем, а также сенсорным блоком климат-контроля и компактным селектором коробки передач.

На домашнем рынке кроссовер доступен с двумя бензиновыми «турбочетверками» объёмами 1,5 и 1,6 литра. Отдача моторов составляет 156 и 197 лошадиных сил. Пару агрегатам составляет семиступенчатый «робот» с двумя сцеплениями. Привод — только передний.

Chery Omoda 5

Chery Omoda 5

В Китае для Omoda 5 предусмотрены семь комплектаций. Уже в «базе» модели доступны светодиодная оптика, точка доступа Wi-Fi, камера заднего вида и круиз контроль.

В более дорогих исполнениях добавлены атмосферная подсветка интерьера, двухзонный климат-контроль, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, система автоматического торможения и люк в крыше.

Топовым кроссоверам положены подогрев и вентиляция передних кресел, ионизатор воздуха, беспроводная зарядка для смартфона, множество электронных систем помощи водителю, а также функция распознавания лиц и жестов.

В зависимости от модификации Chery Omoda 5 на родине стоит от 92 900 до 128 900 юаней (примерно от 800 000 до 1,1 миллиона рублей по текущему курсу). До конца года кроссовер ожидают в России. В нашей стране модель будут продавать под названием Exeed С5. По предварительным данным, локализованная новинка будет отличаться оснащением интерьера. О технических характеристиках и стоимости для РФ компания расскажет позднее.