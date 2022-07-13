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1 час назад

Новости атомира: житель Украины построил самодельный броневик на базе Volkswagen Caddy

Carakoom

В марте этого года мы рассказывали про необычный самодельный бронеавтомобиль, который создаётся Владимиром Вавило из Украины для выставки Old Car Land. С тех пор прошло несколько месяцев, за которые работы по проекту были завершены. Правда теперь, по словам создателя, главная задача, которую будет выполнять автомобиль — это пропаганда.

Украинец построил броневик на базе Volkswagen Caddy
Фото: CarakoomCarakoom

Подробнее: За основу был взят Volkswagen Caddy, правда, от него здесь мало что осталось. Скорее, не осталось ничего. Под капотом установлен 350-сильный двигатель V8, а на крыше можно увидеть макет самолёта F-117 и несколько различных ракет.

Дизайн: По сравнению с мартовскими снимками внешний вид бронеавтомобиля сильно изменился. На капоте пропала огромная звезда, которую, вероятно, посчитали неуместной в текущих реалиях.

Изменилась светотехника спереди и добавился какой-то странный элемент в виде креста с пружинами, возвышающийся над бампером. Также была, наконец-то, завершена задняя часть. Но почему вместо широких разварок теперь стоят какие-то хиленькие на вид узенькие колёса с колпаками спереди?

Что дальше: Пока не понятно, как сложится судьба этого броневика. Выглядит он, хотя и круто, но совершенно бесполезно. Хотя может для пропаганды и правда сгодится.

Carakoom
Автоновости,Volkswagen Caddy,Volkswagen,
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