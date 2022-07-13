Стали известны подробности об электромобиле "Кама-2"

Электромобиль «Кама-2» не имеет ничего общего с шоу-каром «Кама-1», который был представлен в 2020 году. Об этом сообщает портал «Дром», который ознакомился с частью технического задания на электромобиль.

Фото: Максим Блинов/РИА «Новости» Максим Блинов/РИА «Новости»

Согласно техзаданию, «Кама-2» должен быть переднеприводным электромобилем с передним поперечным расположением мотора. Шасси проектируется под двигатели мощностью от 70 до 130 кВт. Дальность хода составит от 300 до 500 км в зависимости от емкости батареи и мощности силовой установки.

«Кама-2» окажется на 350 мм длиннее первого прототипа (длина составит 3750 мм), а колесная база увеличится на 415 мм (до 2515 мм). По габаритам автомобиль будет сравним с трехдверной Toyota Yaris. Отмечается, что дизайн новинки разработан итальянской фирмой, название которой не называется. Машина будет иметь пять дверей без средней стойки.

По данным портала, работы над автомобилем еще не начались, сейчас идет этап формирования задания на разработку. Над проектом «Кама-2» работает компания АО «Кама», аффилированная с «КамАЗом» и софинансируемая гендиректором челнинского производителя Сергеем Когогиным.