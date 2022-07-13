Россиянка получила новый УАЗ вместо утонувшего

Ульяновский автозавод вручил новый УАЗ Профи жительнице Сочи по имени Виктория, внедорожник которой унесло в море во время наводнения в прошлом месяце. Прямо во время стихийного бедствия женщина записала видеоролик, в котором продемонстрировала, как ее УАЗ сносит течением. Представители отечественной компании, пообещавшие помочь пострадавшей, сдержали свое слово, но с одним нюансом. Новая машина, по крайней мере, первое время принадлежать Виктории не будет.

Фото: © УАЗ / vk.com © УАЗ / vk.com

Российская компания вручила ключи от УАЗ Профи с двухрядной кабиной и тентом, а также с дополнительно установленным пакетом «Комфорт». Такая комплектация предусматривает наличие кондиционера, подогрева лобового стекла и круиз-контроля. В движение автомобиль приводит 2,7-литровый двигатель ZMZ Pro мощностью 150 лошадиных сил, который укомплектован пятиступенчатой механической трансмиссией, раздаточной коробкой и подключаемым полным приводом. Стоимость такой модификации начинается от 1 637 000 рублей. За пакет «Комфорт» придется доплатить 78 500 рублей.

Вместе с новым автомобилем жительнице Сочи передали страховой полис и комплект зимней резины. Виктория получила УАЗ Профи в бессрочное пользование. Это означает, что, скорее всего, владельцем машины номинально останется автозавод. В собственность внедорожник могут передать женщине через некоторое время.