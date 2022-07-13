"Авито" приобрела 67% агрегатора объявлений о продаже авто с пробегом

Компания "Авито" приобрела 67% в уставном капитале Haraba - агрегатора объявлений о продаже автомобилей с пробегом, зарегистрированного в Дагестане. Об этом говорится в базе данных ЕГРЮЛ.

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Согласно материалам выписки, основная операционная компания "Авито" - ООО "Кех Екоммерц" - приобрела 67% ООО "Хараба" 13 июля. "Хараба" зарегистрирована в 2019 года в Дагестане. Ранее совладельцами Haraba выступали пять физических лиц. Так, Гаджи Курбанову и Андрею Редутову принадлежало до 31,88% акций, Камилю Гаджиеву - 21,25%, Михаилу Тюрину - 10%, Дмитрию Ковалеву - 5%.