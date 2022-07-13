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23 минуты назад

Новости автомира: "Авито" приобрела 67% агрегатора объявлений о продаже автомобилей с пробегом Haraba

ТАССиещё 1

Компания "Авито" приобрела 67% в уставном капитале Haraba - агрегатора объявлений о продаже автомобилей с пробегом, зарегистрированного в Дагестане. Об этом говорится в базе данных ЕГРЮЛ.

"Авито" приобрела 67% агрегатора объявлений о продаже авто с пробегом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Согласно материалам выписки, основная операционная компания "Авито" - ООО "Кех Екоммерц" - приобрела 67% ООО "Хараба" 13 июля. "Хараба" зарегистрирована в 2019 года в Дагестане. Ранее совладельцами Haraba выступали пять физических лиц. Так, Гаджи Курбанову и Андрею Редутову принадлежало до 31,88% акций, Камилю Гаджиеву - 21,25%, Михаилу Тюрину - 10%, Дмитрию Ковалеву - 5%.

Как говорится на сайте Haraba, сервис агрегирует объявления о продаже автомобилей со всех популярных сайтов. Согласно данным Haraba, доля объявлений с "Авито" составляет 41%, с Drom - 25%, Auto.ru - 23%, "Юла" - 6%, "Сберавто" - 2,5%, с сайтов дилеров - 2,5%. Число ежемесячно публикуемых объявлений составлений более 1,3 млн.

Автоновости,Гаджи Курбанов,Михаил Тюрин,Дмитрий Ковалев,
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