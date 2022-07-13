Geely рассекретила Radar и поделилась планами на будущее

Компания Geely создала ещё один суббренд - Radar. Его первенцем стал пикап с двойной кабиной RD6. Рассекречена только внешность и запас хода на одной зарядке, а полноценная премьера автомобиля запланирована на сентябрь. При этом заказы на новинку уже принимаются.

Фото: Geely Geely

Radar RD6 вряд ли можно охарактеризовать как коммерческую модель: электрический пикап ориентирован на городских жителей, которые любят выбираться за город, а возможности кроссовера, например, для перевозки пары велосипедов, их не устраивают. Ещё одна причина, по которой многие китайские автобренды обратили свои взоры к пикапам - пандемия и связанные с ней ограничения на туризм: приходится выбирать поездки в рамках своего региона, и пикап позволяет взять с собой всё, что необходимо.

Из технических подробностей известно, что radar RD6 построен на масштабируемой архитектуре SEA, а запас хода на одной зарядке составляет 600 км.

На презентации пикапа представители марки Radar рассекретили дальнейшие планы по расширению модельной линейки: будут выпущены пикапы других классов, включая полноразмерный, внедорожник и даже квадроцикл.

Напомним, что недавно Geely провела премьеру нескольких кроссоверов Livan - новой марки, которая может выйти на российский рынок.