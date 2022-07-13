Производитель грузовиков Iveco уходит из России

Генеральный директор Iveco Group Геррит Маркс заявил, что компания - производитель грузовиков и автобусов покидает российский рынок. Кроме того, она выходит из расположенного в Миассе совместного предприятия Iveco-АМТ. Об этом пишет агентство Reuters.

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Геррит Маркс подчеркнул, что решение принято в связи со спецоперацией России на Украине.

Отмечается, что компании принадлежали 33% акций российско-итальянского предприятия по сборке грузовиков AMT. Акционерное общество было создано в 1994 году.

Маркс уточнил, что «решение [об уходе из России] принято, мы передали нашу долю своему (бывшему) местному партнеру, мы выбыли», уточнив при этом, что «после многих лет сотрудничества передача займет некоторое время».