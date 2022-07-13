«Процесс пошел»: экспорт в РФ премиальных авто из Японии резко вырос

Японское подразделение агентства Yahoo News сообщило о существенном росте экспорта подержанных автомобилей из Японии в Россию. Эксперты объяснили, с чем связана такая ситуация.

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости Илья Наймушин / РИА Новости

По данным аналитиков, экспорт подержанных автомобилей из Японии в Россию растет мощными темпами.

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"В апреле было экспортировано 11 208 подержанных автомобилей. В мае произошло уменьшение объема до 11 630 единиц. При таких темпах годовой объем будет составлять порядка 130 тыс. авто, что соответствует 126 400 единицам в 2020 году и 122 500 единиц в 2019-м. Таким образом, Россия остается лучшим клиентом Японии несмотря на политические трения в двусторонних отношениях", - отмечает Yahoo News Japan.

При этом агентство отмечает новый тренд - в экспортируемых в Россию партиях техники стало значительно больше автомобилей практически в идеальном состоянии, мало отличающихся от новых.

Российских покупателей не смущает, что цена FOB (цена внешнеторгового договора, куда включены стоимость товара в закупке, расходы на маркировку, упаковку, получение лицензий и сертификатов и таможенное оформление) на сегодня примерно на 30% выше, чем в минувшие годы, отмечает Yahoo News Japan. По мнению журналистов, поскольку ни японские, ни европейские автомобили в России сейчас не производятся, предложение буквально не успевает за спросом.

"Действительно, рост экспорта из Японии в Россию именно праворульных машин огромный. Причина очевидна - в России существует дефицит новых автомобилей, а людям нужно на чем-то ездить. Важную роль сыграло и то, что по поставкам японских машин уже отлажены бизнес-схемы. Они складывались десятилетиями. Компании, которые возили б/у машины из Японии, буквально стояли на низком старте. Как только условия стали выгодными, они просто запустились, и процесс пошел", - рассказал "РГ" автомобильный эксперт Алексей Грамматчиков.

По его словам, на рост экспорта машин в Россию сильно повлияло падение йены как к рублю, так и к мировым валютам. В результате в одночасье стало очень выгодно ввозить в Россию японские машины.

Относительно новой тенденции роста объема ввоза дорогих и престижных машин Алексей Грамматчиков сказал следующее:

"В Россию из-за санкций практически остановились поставки новых дорогих автомобилей бизнес-класса. Сыграли роль том числе в том числе и запреты ЕС и Японии на ввоз в нашу страну дорогого транспорта". Напомним, что ЕС запретил экспорт в Россию автомобилей дороже 50 тысяч евро, а Япония - дороже 6 млн йен. "Однако купить в Японии какой-нибудь подержанный Toyota Land Cruiser сегодня очень выгодно - можно уложиться примерно в 2 млн рублей. Санкционные ограничения на ввоз роскошных машин в результате не работают. Ведь в запретах ЕС и Японии речь идет только новых машинах", - комментирует Алексей Грамматчиков.

Эксперт отметил также такую важную причину популярности экспорта б/у машин из Японии, как прозрачность сделки.