Какие классические автомобили не стоит покупать

Составлен список классических моделей, которые лучше обходить стороной и никогда не покупать. В него вошли автомобили, продававшиеся на рынке США в период с 60 по 80-е годы прошлого столетия. Среди них — Pontiac Fiero, AMC Gremlin, Ford Mustang II и субкомпактный хэтчбек Chevrolet Chevette. Как правило, эти машины отличались низким качеством сборки, маломощными двигателями либо непривлекательным дизайном.

Фото: Pontiac Fiero Pontiac Fiero

Согласно свежему индексу инвестиционной привлекательности предметов роскоши от консалтинговой компании Knight Frank, за год цены на классические автомобили выросли на три процента, а за 10 лет — на 164. Это не самый лучший показатель, ведь стоимость коллекционных виски за тот же период подскочила на 428 процентов.

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Между тем автомобили продолжают активно продавать и покупать. Однако чем ниже цена классики, тем больше шансов получить низкокачественный продукт. И в списке из 10 машин, не рекомендованных к покупке, первое место досталось Pontiac Fiero.

Спорткар выпускался всего пять лет и разошелся в количестве 370 тысяч экземпляров. Модель неплохо выглядела, технологически соответствовала своему времени, но ранние машины из-за ошибки на производстве часто заканчивали жизнь со сгоревшими двигателями. Концерну General Motors даже пришлось объявить массовый отзыв, хотя Fiero это уже не спасло. Также HotCars не в восторге от AMC Gremlin (1974). Дизайн субкомпакта они называют «безобразным», а ездовые качества — откровенно слабыми.

AMC Gremlin

Не рекомендуют покупать и Triumph TR7 (1978), который отличался маломощным двигателем («атмосферник» 2.0, 87 л.с., 137 Нм) и низким качеством сборки, а также родстер Triumph Spitfire 1500 с теми же самым проблемами.

Сомнительным будет выглядеть и приобретение Ford Pinto. Модель отозвали через два месяца после начала продаж из-за проблемы с педалью газа, но хуже всего то, что её незащищенный топливный бак мог взорваться во время аварии.

Ещё один автомобиль — родстер Cadillac Allante (1987) — запомнился слабой динамикой, плохими тормозами и протекающей крышей. У Mazda RX-7 (1982) часто отказывал двигатель, а его ремонт становился головной болью для владельцев.