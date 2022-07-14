Какие классические автомобили не стоит покупать

Составлен список классических моделей, которые лучше обходить стороной и никогда не покупать. В него вошли автомобили, продававшиеся на рынке США в период с 60 по 80-е годы прошлого столетия. Среди них — Pontiac Fiero, AMC Gremlin, Ford Mustang II и субкомпактный хэтчбек Chevrolet Chevette. Как правило, эти машины отличались низким качеством сборки, маломощными двигателями либо непривлекательным дизайном.
Согласно свежему индексу инвестиционной привлекательности предметов роскоши от консалтинговой компании Knight Frank, за год цены на классические автомобили выросли на три процента, а за 10 лет — на 164. Это не самый лучший показатель, ведь стоимость коллекционных виски за тот же период подскочила на 428 процентов.
Между тем автомобили продолжают активно продавать и покупать. Однако чем ниже цена классики, тем больше шансов получить низкокачественный продукт. И в списке из 10 машин, не рекомендованных к покупке, первое место досталось Pontiac Fiero.
Спорткар выпускался всего пять лет и разошелся в количестве 370 тысяч экземпляров. Модель неплохо выглядела, технологически соответствовала своему времени, но ранние машины из-за ошибки на производстве часто заканчивали жизнь со сгоревшими двигателями. Концерну General Motors даже пришлось объявить массовый отзыв, хотя Fiero это уже не спасло. Также HotCars не в восторге от AMC Gremlin (1974). Дизайн субкомпакта они называют «безобразным», а ездовые качества — откровенно слабыми.
Не рекомендуют покупать и Triumph TR7 (1978), который отличался маломощным двигателем («атмосферник» 2.0, 87 л.с., 137 Нм) и низким качеством сборки, а также родстер Triumph Spitfire 1500 с теми же самым проблемами.
Сомнительным будет выглядеть и приобретение Ford Pinto. Модель отозвали через два месяца после начала продаж из-за проблемы с педалью газа, но хуже всего то, что её незащищенный топливный бак мог взорваться во время аварии.
Ещё один автомобиль — родстер Cadillac Allante (1987) — запомнился слабой динамикой, плохими тормозами и протекающей крышей. У Mazda RX-7 (1982) часто отказывал двигатель, а его ремонт становился головной болью для владельцев.
Дитя нефтяного кризиса 1973 года Ford Mustang II был совсем не маслкаром, а Dodge Dart (1962) не отличался красотой. Наконец, первое место в списке досталось субкомпактому хэтчбеку Chevrolet Chevette (1979). Машина разваливалась ещё на конвейере, а разгон до 60 миль в час (97 км/ч) у неё занимал долгие 20 секунд.