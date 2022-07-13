Cadillac показал детали электрического флагмана за 300 тысяч долларов

Компания Cadillac показала новые фотографии флагманского электрокара Celestiq. Официальная премьера концепта состоится в этом месяце, серийной машина станет в следующем году. Celestiq будут собирать мелкими партиями, преимущественно под заказ, а стоить он будет 200—300 тысяч долларов, что соответствует 11,7—17,5 миллиона рублей. Электрокар получит полый привод, полноуправляемое шасси, дорогую отделку и колеса диаметром 23 дюйма.

Фото: Cadillac Cadillac

Электрокар Cadillac Celestiq назначен на роль флагмана американской марки. Об этом говорят сборка исключительно под заказ и невероятная для «Кэдди» цена: 200—300 тысяч долларов, или 11,7—17,5 миллиона рублей. Модель выйдет на рынок в 2023 году, а её девизом станет фраза «Standard of the World», использовавшаяся Cadillac в начале XX века.

Cadillac

Celestiq получит стремительный силуэт, причудливые фонари с геометрическим узором из множества линий и подсвеченную вставку на передних крыльях. На ней изображена так называемая Goddess («Богиня»), знаменитая носовая фигурка, в разных вариантах использовавшаяся на «Кадиллаках» с 1933 по 1956 год. Также машина сможет похвастаться роскошным салоном с множеством экранов, двумя раздельными креслами второго ряда, панорамной крышей и колесами диаметром 23 дюйма.

Cadillac

Помимо этого, Celestiq оснастят матричными светодиодными фарами, полным приводом, подруливающей задней осью и автопилотом, вероятно, системой Ultra Cruise. В основу электрокара ляжет модульная платформа Ultium с интегрированной в силовую структуру кузова батарей емкостью 100 киловатт-часов. Обещаны поддержка терминалов-«суперчарджеров» мощностью 350 киловатт и запас хода до 650 километров.