Стало известно каким будет российский электрокар «Кама-2»

Акционерное общество «Кама», которое в частности финансирует директор КамАЗа Сергей Когогин, раскрыло первые подробности о серийном электрокаре «Кама-2». Автомобиль получит переднеприводную компоновку: она станет безальтернативной -- версию с полным приводом производить не планируют. Кроме того, в отличие от предсерийного прототипа «Кама-1», серийная версия будет сильно крупнее и по размерам будет ближе к полноценному B-классу.

Фото: motor.ru motor.ru

Батарею, согласно техническому заданию на автомобиль, расположат поперечно в передней части основания кузова. Емкость аккумуляторов составит 70 киловатт-часов, однако есть основания полагать, что модификаций будет несколько.

Электрокар разрабатывают для двигателей мощностью от 70 до 130 киловатт, а ожидаемый пробег на одном заряде будет варьироваться от 300 до 500 километров в зависимости от мощности мотора и емкости батареи.

По размерам «Кама-2» будет ощутимо крупнее прототипа «Кама-1»: длина новинки составит 3750 миллиметров (против 3500 миллиметров у концепта), что на 415 миллиметров больше, чем, например, у хэтчбека XRay, самой компактной модели Lada.

Колесная база -- 2515 миллиметров (у XRay -- 2592 миллиметров), а в ширина и высота электрокара составит 1760 и 1615 миллиметров соотвественно.

Кама-1 Петербургский Политех