Стало известно каким будет российский электрокар «Кама-2»

Акционерное общество «Кама», которое в частности финансирует директор КамАЗа Сергей Когогин, раскрыло первые подробности о серийном электрокаре «Кама-2». Автомобиль получит переднеприводную компоновку: она станет безальтернативной -- версию с полным приводом производить не планируют. Кроме того, в отличие от предсерийного прототипа «Кама-1», серийная версия будет сильно крупнее и по размерам будет ближе к полноценному B-классу.
Батарею, согласно техническому заданию на автомобиль, расположат поперечно в передней части основания кузова. Емкость аккумуляторов составит 70 киловатт-часов, однако есть основания полагать, что модификаций будет несколько.
Электрокар разрабатывают для двигателей мощностью от 70 до 130 киловатт, а ожидаемый пробег на одном заряде будет варьироваться от 300 до 500 километров в зависимости от мощности мотора и емкости батареи.
По размерам «Кама-2» будет ощутимо крупнее прототипа «Кама-1»: длина новинки составит 3750 миллиметров (против 3500 миллиметров у концепта), что на 415 миллиметров больше, чем, например, у хэтчбека XRay, самой компактной модели Lada.
Колесная база -- 2515 миллиметров (у XRay -- 2592 миллиметров), а в ширина и высота электрокара составит 1760 и 1615 миллиметров соотвественно.
В начале февраля отечественный стартап «Кама» объявил о планах касательно объемов выпуска электромобилей — по словам директоров компании, к 2030 году они планировали выйти на показать в 450 тысяч электромобилей в год. Однако теперь, вероятно, в эти амбициозные планы придется внести коррективы, особенно учитывая, что часть автомобилей хотели собирать в Венгрии.