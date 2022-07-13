В России почти на треть выросло число штрафов с камер

По заявлению представителей ГИБДД, за 5 месяцев текущего года на территории Российской Федерации на 28,8 процента повысилось количество штрафов на основании показаний дорожных специальных камер.

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В ведомстве сообщили, что в вопросе дорожной безопасности использование специальных камер фиксации ДТП является эффективным процессом. Эксперты отмечают, что в период января – май текущего года в ГИБДД вынесли примерно 60 000 000 специальных постановлений, основанием которых являются данные комплексы автоматической фото- и видео-фиксации.

Объём таких штрафов составил 88,2% от общего числа. Ведомство не стало называть причины повышения количества постановлений. При этом не исключается, что этому поспособствовало внедрение новых специальных современных камер.

По заявлению представителей ГИБДД, в местах функционирования камер уменьшается общее число возможных дорожно-транспортных происшествий и тяжесть последствий таких аварий. Специалисты отмечают, что в Российской Федерации каждый год благодаря установке специальных автоматических комплексов предоставляется возможность ликвидации полутора тысячи дорожных участков, которые считаются аварийно-опасными.

Согласно подсчётам аналитиков, всего в РФ на сегодняшний день функционирует 23 400 дорожных комплексов. Речь идёт о стационарных экземплярах, а также о передвижных образцах.

По заявлению экспертов, контроль соблюдения скоростных ограничений отечественными автолюбителями в настоящее время полностью обеспечивается в автоматическом режиме.