Новый кроссовер Haval получит ценник, как у Lada

Компания Haval полностью рассекретила кроссовер Haval Cool Dog (KuGou для рынка Китая). Младший по отношению к знакомому россиянам Dargo вседорожник получил похожий брутальный дизайн с круглой оптикой, салон под стать внешности, в котором доминируют прямые линии, и турбомотор мощностью 184 лошадиные силы. До дилеров «Крутая Собака» доберется в третьем квартале года, а пока открыт предзаказ: стоимость варьируется от 120 тысяч до 150 тысяч юаней, что равно примерно 1-1,3 миллиона рублей.

Фото: © Haval © Haval

В России за такие деньги новый Haval купить нельзя: самая дешевая модель, Jolion, оценивается минимум в два миллиона рублей, а за «старший» Dargo просят от 3 199 000 рублей. Таким образом, китайский прайс ближе к нынешним рекомендованным ценам отечественных Lada.

Haval Cool Dog досталась более узкая решетка радиатора, соединенная с оптикой, в отличие от того же Dargo. Среди интересных особенностей — серебристые оконные стойки, цвет которых не зависит от оттенка кузова, и встроенный футляр для запасного колеса, заходящий на заднее стекло.

Haval

В салоне имеется 12,3-дюймовый дисплей-планшет мультимедийной системы, за рулем установлена цифровая панель приборов, а за звук отвечает система JBL с 18 динамиками — в том числе в подголовниках. На промо-снимках салон выполнен в желто-черных тонах, но яркие вставки — это опция для дорогих исполнений.

Haval / Руль достался автомобилю от Dargo, а селектор коробки передач — от Tank 300