Россияне скупают в Белоруссии и новые, и подержанные авто

Россияне все чаще стали привозить автомобили из-за рубежа. Наибольшей популярностью пользуется соседняя страна. Причем касается это и новых, и подержанных машин

Фото: Imago/TASS Imago/TASS

Автодилеры и автоподборщики Белоруссии наблюдают повышенный спрос со стороны россиян, пишут профильные СМИ. В этом убедилась и Business FM — сотрудники радиостанции обзвонили несколько белорусских компаний.

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На сайте чуть ли не каждого автосалона в Минске и Гомеле можно найти все что душе угодно: есть Kia Rio, Mazda 3, Toyota Camry и Skoda Octavia. В одном из салонов Business FM приглядела Toyota Corolla за 550 тысяч российских рублей. Там сказали, что без проблем оформят весь пакет документов для клиента из Москвы за 115 тысяч.

А вот фрагмент разговора с менеджером из «БелАвтоМаркета» в Гомеле. Сотрудники радиостанции обратились туда с запросом на Mazda 3 за 1,5 млн рублей. В России эта модель не продается уже третий год.

— Пока продаем, да, по такой цене. Цены на машины сейчас очень сильно растут. Сейчас очень плохая логистика. Машина классная, просто альтернативы за эти деньги сейчас не найти. Пока продаем, может быть, через месяц передумаем продавать.

— Вы в Россию оформляете документы?

— Да, конечно. Без проблем.

— А сколько это стоит дополнительно?

— Нисколько. Бесплатно мы вам выпишем.

— Вы серьезно?

— Это все входит в стоимость автомобиля. Выписываем вам, а вы уже у себя оплачиваете пошлину, устанавливайте ГЛОНАСС — и все. Она растаможенная на 100%.

— Много россиян покупает?

— Очень много. Буквально за последнюю неделю раскупают все.

Автомобили в Белоруссии — что новые, что подержанные — на 10-15% дешевле, чем в России. Учитывая, что произошло с ценами за последний год, разница может быть еще больше. Однако ищут авто в соседней республике не из-за выгоды — просто в Белоруссии выбор в разы больше, и, в отличие от России, еще есть возможность подобрать авто чисто для себя. Выгода же в итоге будет крайне незначительная, отмечает эксперт по подбору автомобилей Павел Будяков:

— Выгода, как правило, небольшая, но она в основном нивелируется расходами на подборщиков автомобилей, доставку, таможенные пошлины и утилизационные сборы. Как правило, это выгода небольшая.

— Сколько она может составлять? В процентах от стоимости автомобиля, например.

— Я думаю, что 1-3% в лучшем случае. Подборщики примерно стоят около 2-3%, доставка — примерно столько же. В Белоруссию привозится много автохлама из Европы — из-за отсутствия определенных пошлин. Поэтому здесь важно из этого огромного количества изыскать достойный для себя экземпляр, который будет действительно радовать и эксплуатироваться без приключений».

Спросом пользуется не только Белоруссия, но также ОАЭ и Япония. Правда, в отличие от соседней республики, где авто такие же, как в России, в дальних странах модели имеют свои нюансы. В Японии это праворульные машины, в вариантах из Дубая может не быть встроенной печки — она просто там не нужна. Все это следует учитывать, указывает автоэксперт Юрий Урюков:

«Отмечают приток в Россию автомобилей из-за рубежа. Это касается не только Белоруссии, а вообще любых каналов на самом деле. Привозят даже из Америки, как ни странно, какими-то обходными путями. И ничего удивительного, что наблюдается оживление, поскольку никто не понимает, что будет дальше. Все понимают, в каком состоянии сейчас находится автомобильный рынок России. Поэтому люди, которые задумали покупку специфического автомобиля, под личные запросы, очевидно, они стараются успеть до тех пор, пока окончательно не перекрыли поток новых автомобилей в Россию. Насчет выгоды: здесь надо обсуждать каждый конкретный случай в отдельности, потому что расходы состоят из растаможки автомобиля, оплаты труда тех, кто этот автомобиль поставляет и привозит в Россию».