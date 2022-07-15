Сборка Lada Largus может возобновиться раньше срока

В сообществе «Нетипичный АвтоВАЗ» появилась информация о том, что АвтоВАЗ перенес сроки возобновления производства модели Lada Largus. Изначально предполагалось, что выпуск универсалов и фургонов возобновится 26 июля, однако, согласно обновленному плану, сварка и окраска кузовов начнется уже 19 июля, а конвейер вернется к работе 22 июля. Таким образом, выпуск Ларгусов стартует на неделю раньше, чем ожидалось.

Фото: Motor.ru Motor.ru

Со следующей недели Ларгус вернется на конвейер: по данным «Нетипичного АвтоВАЗа», в первый день, 22 июня, соберут 100 машин, а позже суточный объем выпуска будет увеличен до 300 автомобилей.

Пока же линия сборки B0, на которой собирали Largus (а также XRay), остается последней простаивающей линией тольяттинского завода, так как производство Granta было возобновлено 8 июня, а Niva вернулась на конвейер 12 июня. Granta и Niva сходят с конвейера в упрощенной версии, без сложной электроники, подушек безопасности и системы ЭРА-ГЛОНАСС. Упрощению подвергнут и Lada Lagrus.

На вторую половину 2022 года АвтоВАЗ запланировал произвести от 100 тысяч до 120 тысяч машин.