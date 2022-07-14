Новый электрокар Hyundai Ioniq 6 проедет 610 км без подзарядки

Компания Hyundai раскрыла характеристики электрокара Ioniq 6. Он получит две батареи на выбор, версии с задним и полным приводом, а также систему EV Performance Tune-up, позволяющую тонко настраивать работу электрического привода. Топовый вариант Ioniq 6 оснастят двухмоторной установкой мощностью 325 лошадиных сил и 605 Нм крутящего момента, с которой он сможет разгоняться до ста за 5,1 секунды. Заявленная дальность хода по циклу WLTP — 610 километров.

Фото: Hyundai Hyundai

Электрический стримлайнер Hyundai Ioniq 6, представленный на фотографиях в конце июня, теперь рассекречен полностью. Он создан по мотивам концепта Prophecy и может похвастаться обтекаемым кузовом с коэффициентом сопротивления воздуху Cd 0,21. Бортовая сеть электрокара работает под напряжением 800 вольт и обеспечивает зарядку с 10 до 80 процентов за 18 минут. На 100 километров машина расходует от 14 киловатт-часов. Заявленная дальность хода по циклу WLTP — 610 километров.

Основу «шестерки», как и других «Иоников», составляет «тележка» Electric-Global Modular Platform (E-GMP). Длина, ширина, высота электрокара — 4855, 1880 и 1495 миллиметров соответственно. По размерам он близок к Kia Optima. Колесная база — 2950 миллиметров.

Начальная батарея имеет ёмкость 53 киловатт-часа, опциональная long-range — 77,4. Покупателям будут предложены варианты с задним и полным приводом, в том числе с топовой двухмоторной системой мощностью 239 киловатт (325 л.с.) и 605 Нм и разгоном до «сотни» за 5,1 секунды.

В оснащение Hyundai Ioniq 6 войдет интерьерная подсветка Dual Color Ambient Lighting с 64 цветами, шестью предустановленными темами и режимом Speed Sync Lighting, в котором яркость меняется в зависимости от скорости движения.

Hyundai

На передней панели разместятся два спаренных 12-дюймовых экрана. Навигация электрокара умеет планировать маршрут с учетом необходимости зарядки и подскажет, как далеко можно уехать при текущем состоянии батареи. Четыре точки на руле — это буква «Н», закодированная азбукой Морзе. Они светятся при подключении машины к источнику тока.

Помимо этого, Ioniq 6 обещаны комфортные сиденья Relaxation Comfort (опция) и система EV Performance Tune-up, позволяющая тонко настраивать работу электрического привода. Также есть звуковой генератор e-ASD и россыпь электронных ассистентов.

Среди них трассовый полуавтопилот HDA 2, система предотвращения фронтальных столкновений FCA, функция контроля перекрестков и помощник активного маневрирования Evasive Steering Assist. Разумеется, Ioniq 6 умеет самостоятельно парковаться и предупреждать о приближающемся автомобиле при открытии дверей.