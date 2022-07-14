«АвтоВАЗ» создаст новое семейство автомобилей Lada

«Здесь, что называется, велосипед изобретать не надо, поэтому в целом порядок цифр понятен. Но конкретно все будет зависеть от тех положений стратегии "АвтоВАЗа", которые будут рассматриваться на уровне наших акционеров, совета директоров, и, естественно, одобрены отраслевым министерством — Минпромторгом», — уточнил он.