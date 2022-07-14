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2 часа назад

«АвтоВАЗ» создаст новое семейство автомобилей Lada

Никита Бородкин

«АвтоВАЗ» собирается создать абсолютное новое семейство автомобилей Lada с машинами класса C. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил президент компании Максим Соколов.

По его словам, шаги в сторону нового для завода класса автомобилей будут скоординированы с новой стратегией «АвтоВАЗа» и российского автопрома в целом. Соколов подчеркнул, что перед заводом стоит задача глубокой локализации для достижения технологического суверенитета в отрасли.

«Конечно, это потребует больших инвестиций. Но наши покупатели вполне заслуженно и обоснованно хотят ездить на современных автомобилях», — добавил он.

Сумму требуемых инвестиций глава компании не уточнил, отметив, что она будет соответствовать трендам мирового автомобилестроение.

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«Здесь, что называется, велосипед изобретать не надо, поэтому в целом порядок цифр понятен. Но конкретно все будет зависеть от тех положений стратегии "АвтоВАЗа", которые будут рассматриваться на уровне наших акционеров, совета директоров, и, естественно, одобрены отраслевым министерством — Минпромторгом», — уточнил он.

Напомним, что ранее «АвтоВАЗ» сообщил о возобновлении производства Lada Granta в версии Cross. Модель Lada Granta Cross Classic'22 имеет увеличенный дорожный просвет, а также защитный обвес кузова.

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